1. FC Köln: Friedhelm Funkel fordert Konstanz

Nach dem Coup des 1. FC Köln gegen RB Leipzig fordert Trainer Friedhelm Funkel im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga von seiner Mannschaft Konstanz. Beim 2:1 (0:0) gegen den Tabellenzweiten am Dienstag habe man gesehen, dass das Team Qualität besitze, sagte Funkel am Mittwoch: "Und das müssen wir auch in den nächsten Spielen zeigen."