DBV mit fünf Neulingen zur Badminton-EM

Mit fünf Debütanten geht der Deutsche Badminton-Verband (DBV) bei den Einzel-Europameisterschaften vom 27. April bis zum 2. Mai in Kiew an den Start. Insgesamt tritt der DBV in der Hauptstadt der Ukraine mit einem 13-köpfigen Aufgebot an.