Valkyrie erweitert Apex Legends um einen neuen Charakter

In dem Video kontrolliert Valkyrie den berüchtigten Northstar Titan, denn sie ist die Tochter des Piloten Viper, den Fans in Titanfall 2 kennengelernt und bekämpft haben. EA schreibt: "Valkyrie hat die Liebe ihres Vaters zum Fliegen geerbt, aber nicht sein Pflichtbewusstsein. In einem hitzigen Moment mit Blisk, in dem er sie respektvoll mit "kleine Viper" anspricht, fordert er sie heraus, besser zu sein."