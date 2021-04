Christoph Metzelder: Anwalt spricht vor Prozess wegen Kinderpornographie

Auf dem Handy des 40-jährigen Metzelder seien verschiedene Fotos sichergestellt worden. "Es sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Benutzen eines Bildes in der Strafbarkeit ganz erheblich unter dem angesiedelt sein muss, was dann tatsächlich beim unmittelbaren Missbrauch erfolgen muss", sagte Sommer. Ob sich sein Mandant bei dem Prozess, der am 29. April beginnt, schuldig bekennen würde, ließ Sommer offen: "Wir wissen, dass ein Verfahren sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln kann und sind natürlich auf alle Richtungen vorbereitet."