Ganzkörperanzug - Voss setzt bei Turn-EM Zeichen gegen Sexualisierung

Mit einer ungewöhnlichen Bekleidung hat Kunstturnerin Sarah Voss zum Auftakt der Kunstturn-Europameisterschaften in Basel ein Zeichen gegen Sexualisierung gesetzt. Die deutsche Mehrkampf-Meisterin trat in der Qualifikation zu ihren Übungen am Schwebebalken und beim Sprung in einem glitzernden Ganzkörperanzug in Schwarz-Rot an.