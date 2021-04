Super League: Wie Real-Präsident Florentino Pérez um seinen Traum kämpft

Während sich Florentino Pérez weiter an die Super League klammert, bricht das Kartenhaus durch den Rückzug mehrerer Teams zusammen. Was treibt den Real-Präsident an?

Zu diesem Zeitpunkt begann der Rückhalt der elf weiteren Gründerteams der Super League bereits zu bröckeln . Dennoch hielt Pérez, der in der Gründungserklärung des umstrittenen Projekts als erster Vorsitzender der Super League firmierte, an der Idee fest. (Super League: Die internationalen Pressestimmen zum neuen Wettbewerb)

Pérez kämpft um Super League - während sie schon zerfällt

"Die Situation ist so ernst, dass sich jeder einbringen muss. Die Situation ist so ernst, dass sich alle einig sind, dieses Projekt durchzuführen und eine Lösung zu finden. Es ist niemand unter Druck geraten", bekräftigte Pérez noch.

Der Druck wurde letztlich doch zu groß und während der Real-Boss noch dabei war, seine Super League zu verkaufen, zerfiel sie in seinem Rücken bereits in ihre Einzelteile.

Eigentlich hätte Pérez noch am späten Dienstagabend beim spanischen Radiosender Cadena SER über die Pläne zur Super League referieren sollen, doch diesen Auftritt sagte der 74-Jährige kurzfristig ab. Und während die englischen Teams der Reihe nach ihren Rückzug erklärten, musste sich Pérez plötzlich in einer Krisensitzung unter anderem mit Juventus-Boss Andrea Agnelli über das weitere Vorgehen beraten.

Noch in der Nacht auf Mittwoch wurde ein Statement veröffentlicht, wonach die Super League ihre Pläne überdenken will. "Wir werden die angemessenen Schritte erwägen, um das Projekt umzugestalten", hieß es darin.

Agnelli bestätigt das Aus für die Super League

Und Agnelli betonte am Mittwoch bei Reuters : "Ich bin weiterhin von der Schönheit dieses Projekts überzeugt." Damit wäre der beste Wettbewerb der Welt geschaffen worden, ergänzte der Italiener, "aber zugegebenermaßen glaube ich nicht, das dieses Projekt jetzt noch in Gang ist."

Die Pläne zur Revolution im europäischen Fußball verschwinden also wieder in der Schublade .

Für Pérez, der sich in den vergangenen Tagen als Retter des Fußballs inszeniert hatte, ist das ein herber Schlag. Sein großes Prestige-Projekt ging innerhalb von zwei Tagen in Flammen auf. Plötzlich ist er der Angeschmierte.

Pérez: "Wenn die oben Geld haben, rieselt es runter"

"Die sagen, es ist eine Liga für die Reichen. Aber das ist nicht wahr. Es ist eine Liga, um den Fußball zu retten", sagte Perez in einem TV-Interview in der Sendung El Chiringuito am Montag, "das Geld geht an alle, es ist eine Pyramide. Wenn die oben Geld haben, rieselt es runter."