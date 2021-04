FC Bayern: Robert Lewandowski zurück im Mannschaftstraining nach Knie-Verletzung

Trainer Hansi Flick erklärte bereits am Montag, dass der Angreifer im Aufbautraining einen "hervorragenden Eindruck" mache. "Er ist für Samstag absolut eine Option. Wir sind froh, dass es bei ihm so schnell geht", sagte der Coach am Dienstag nach dem 2:0 gegen Bayer Leverkusen .

Lewandowski jagt Rekord von Gerd Müller

Robert Lewandowski wurde in der vergangenen Spielzeit zum fünften Mal Torschützenkönig der Bundesliga. Der Stürmer des FC Bayern ist daher auch in dieser Saison wieder Topfavorit auf den Titel. Kann ihm in der Spielzeit 2020/21 jemand das Wasser reichen? SPORT1 zeigt die Torjägerliste © Imago

Gnabry und Tolisso im Lauftraining

Bayern vor 9. Meisterschaft in Serie

Mit einem Sieg am kommenden Samstag, beim Auswärtsspiel in Mainz, können sie sich die neunte Meisterschaft in Folge sichern. (BERICHT: Titelfeier am Samstag? Bayern gnadenlos effizient)