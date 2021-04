Liverpool-Boss Henry entschuldigt sich für Super-League-Pläne

Frankfurt am Main (SID) - Liverpool-Boss John W. Henry hat nach den Plänen zur Teilnahme an der Super League um Verzeihung gebeten. "Ich möchte mich bei allen Fans und Anhängern des Liverpool Football Club für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich in den letzten 48 Stunden verursacht habe", sagte der 71 Jahre alte Geschäftsmann: "Und ich möchte mich entschuldigen bei Jürgen Klopp, bei Billy, bei den Spielern und bei allen, die beim LFC so hart arbeiten, um unsere Fans stolz zu machen."