FC Liverpool: Souness und Carragher warnen - Fan-Beziehung für immer beschädigt

Die Reds waren einer von sechs Vereinen aus der Premier League, die an der Super League teilnehmen wollten. Durch massive Fanproteste und einen darauffolgenden Dominoeffekt zogen sich jedoch nach und nach alle Vereine aus der Premier League aus dem geplanten Wettbewerb zurück - auch wenn der Super-League-Vorsitzende Florentino Pérez das Projekt noch nicht aufgeben mag .

Die beiden ehemaligen Liverpool-Spieler gehen nun davon aus, dass es für Liverpool-Besitzer John W. Henry keinen Weg zurück an die Anfield Road geben kann.

Souness: "Fans werden Henry das nicht verzeihen"

Es werde laut Carragher sehr schwierig für ihn werden, in Zukunft irgendeine Art von Beziehung zu den Fans zu haben.

Henry kriecht zu Kreuze

Am Mittwoch war Henry mit einer Videobotschaft zu Kreuze gekrochen: "Ich möchte mich bei allen Liverpool-Fans für den Bruch entschuldigen, den ich in den letzten 48 Stunden verursacht habe. Dieses Projekt sollte nie ohne die Unterstützung der Fans funktionieren. In den letzten 48 Stunden habt ihr uns gezeigt, dass es nicht funktionieren würde. Wir haben euch erhört."