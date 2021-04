Anzeige

Reiseprobleme: Steht das Six Invitational endgültig vor dem Aus? Neue Probleme fürs Six Invitational

Das Six Invitational 2021 findet wohl früher statt als erwartet © Ubisoft

F. Merz

Das Six Invitational markiert den jährlichen Höhepunkt einer jeden R6S-Season. In diesem Jahr musste das Turnier verschoben werden und steht nun vor neuen Problemen.

Das Six Invitational ist das prestigeträchtigste Turnier in der Saison von Rainbow Six Siege. Ursprünglich hätte die Weltmeisterschaft des beliebten Strategieshooters bereits im Februar in Paris stattfinden sollen.

Aufgrund der nach wie vor bedrohlichen Situation durch den C-Virus, haben sich Ubisoft und Frankreich höchstselbst dazu entschieden, das Event zu vertagen.

Schnell wurde mit Mitte Mai ein neuer Termin gefunden, doch auch dieser läuft nun Gefahr verschoben zu werden. Der Grund liegt bei den ausgesetzten Reisemöglichkeit für die qualifizierten Teams aus Brasilien: FaZe Clan, MIBR, Ninjas in Pyjamas, Team Liquid, Team oNe eSports und FURIA Esports.

Der Staat in Südamerika ist eines der am stärksten von Covid getroffenen Ländern, weshalb Frankreich jeglichen Flugverkehr stoppte. Ubisoft gab in einer Stellungnahme bekannt, dass das Unternehmen alles dafür tun werde, damit für alle Beteiligten eine passende Lösung gefunden wird.