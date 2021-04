Formel 1: Haas um Mick Schumacher trauert um Martin Shepherd

Mick Schumachers Formel-1-Team Haas befindet sich in Trauer und teilt mit, dass Teammitglied Martin Shepherd verstorben ist.

Der Rennstall trauert um Martin Shepherd, einen "beliebten Teamkollegen mit einem immer präsenten Lächeln und einer Leidenschaft für seinen Job in der Garage". Das teilte Haas via Twitter mit.

Shepherd sei demnach am Wochenende verstorben. "Unser Beileid gilt in dieser Zeit seiner Familie und seinen Freunden", hieß es in dem Post weiter.