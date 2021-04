1. FC Köln beschäftigt sich wohl mit Rückkehr von Trainer Stöger

Wie die Sport Bild am Mittwoch berichtete, soll der Österreicher dem FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle in einem Telefonat seine grundsätzliche Bereitschaft für ein zweites Engagement gegeben haben - auch im Falle eines Abstieges in die 2. Fußball-Bundesliga. (Service: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)