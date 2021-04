NBA: Brooklyn Nets gewinnen in New Orleans, Williamson verliert mit Pelicans

Kyrie Irving führt die Brooklyn Nets bei den New Orleans Pelicans zum Erfolg. Für Zion Williamson und die Pelicans wird es im Kampf um die Playoffs eng.

Kyrie Irving hat die Brooklyn Nets bei den New Orleans Pelicans zum Erfolg geführt. ( SERVICE: Alles zur NBA )

Die Franchise aus New York setzte sich knapp mit 134:129 durch. Der Point Guard war mit 32 Punkten bester Werfer und krönte seine Leistung mit mehreren schwierigen Würfen in den letzten Minuten.

Williamson glänz bei Pelicans und ärgert sich

"Zurück zum Anfang. Wir werden ihn rehabilitieren und ihn zurückbringen, wann immer wir können. Wir werden James dabei unterstützen, ihn so gut wie möglich wieder fit zu machen. Und hoffentlich passiert das eher früher als später, aber es gibt keine Garantie", sagte Nets-Trainer Steve Nash.

Zion Williamson kam bei den Pelicans auf 33 Punkte, Brandon Ingram steuerte 27 Zähler bei. New Orleans liegt im Kampf um den letzten Play-In-Platz in der Western Conference aktuell bei noch 14 ausstehenden Spielen in der regulären Saison vier Spiele hinter den Golden State Warriors und den San Antonio Spurs. (SERVICE: Tabelle der NBA)