WWE NXT: Sarray debütiert - Kyle O'Reilly im Fokus Verheißungsvolles Debüt bei WWE

Die unterlegene Zoey Stark (l.) gratuliert der WWE-Debütantin Sarray zu ihrem Sieg © WWE

Seit Monaten wurde darauf gewartet. Bei WWE NXT war es nun soweit: Die Japanerin Sarray feierte auf spektakuläre Weise ihr WWE-Debüt.

Vergangene Woche wurde ihr Debüt bereits angekündigt.

Nun betrat die japanische Topwrestlerin Sarray erstmals einen WWE-Ring und konnte nicht nur beweisen, warum solch ein Hype um ihr Debüt gemacht wurde. Sie wurde auch sofort in eine Fehde involviert.

Zeitgleich wurde Kyle O’Reilly als Hauptattraktion der neuen TV-Ära präsentiert und machte, während er im Main Event ein hochklassiges Match ablieferte, seine Ambitionen deutlich.

Sarray debütiert erfolgreich bei WWE

In der zweiten Woche der neuen TV-Ära bei WWE NXT, war das groß angekündigte Debüt der Japanerin Sarree (nun bekannt als Sarray) ein wichtiger Bestandteil der Show. Sarray ist erst 25 Jahre alt, steht aber schon seit über zehn Jahren im Ring. Sie erhielt den Spitznamen "Warrior of the Sun" und vertritt gleichzeitig den in Japan populären Strong Style.

Bei ihrer Ankunft im Capitol Wrestling Center wurde Sarray von der hoch ambitionierten Zoey Stark auf respektvolle Art und Weise herausgefordert. Stark konnte bei NXT Takeover durch einen Sieg über Toni Storm überraschen.

In einem hochklassigen, technisch fixierten und schnellem Match, konnte Sarray schlussendlich den Sieg durch einen modifizierten Saito Suplex gewinnen. Beide Kontrahentinnen umarmten sich anschließend und zollten sich gegenseitig Respekt.

Als Stark den Ring verließ, wurde sie allerdings von Toni Storm attackiert. Sarray kümmerte sich daraufhin um die am Boden liegende Stark. Ein Match zwischen Toni Storm und Sarray deutet sich an.

Kyle O’Reilly hat neue Ziele

Zu Beginn der Show betrat Kyle O’Reilly den Ring. Er meinte, dass das Thema Adam Cole nun hinter ihm liege und er in die Zukunft schaue. Er habe festgestellt, dass er einen Killerinstinkt benötige, um bei NXT erfolgreich zu sein. Diesen habe er nun gefunden.

Als er sich an den NXT Champion Karrion Kross wenden wollte, wurde er durch Cameron Grimes unterbrochen. Nachdem es so aussah, als O’Reilly die Geschäftsbeziehungsangebote des neureichen Grimes annehmen würde, schlug er ihn nieder und erklärte, dass sie später am Abend gegeneinander antreten würden.

O’Reilly siegreich im Main Event

Als sich O’Reilly für sein Match zum Ring begab, kam es zum Blickduell zwischen ihm und Karrion Kross. Das Match war stark und bot beiden Kontrahenten die Chance gute Aktionen zu zeigen. Schlussendlich gewann O’Reilly mit einem Kniesprung auf den Nacken vom obersten Ringseil. Mit dieser Aktion hatte er bei NXT Takeover bereits Adam Cole besiegt.

Die ganze Episode wurde um O’Reilly gestrickt. Es scheint, als ob er der nächste Herausforderer um die NXT Championship sein wird.

Die weiteren Highlights:

- Nach seinem überraschenden Cruiserweight Titelgewinn letzte Woche, stellte KUSHIDA den neu gewonnen Titel diese Woche direkt aufs Spiel. Sein Gegner Oney Lorcan bezwang er per Aufgabegriff. Nach dem Match wurde er vom ehemaligen Titelträger Santos Escobar und seiner Legado del Fantasma attackiert. Zusammen mit den zur Hilfe eilenden MSK, konnten die Angreifer jedoch abgewehrt werden.

- Die deutschsprachige Gruppierung Imperium um den abwesenden Österreicher WALTER gewann ein Tag Team Match gegen Ever-Rise. Während des Matches versuchten sich Drake Maverick und Kilian Dain bei Imperium für die Attacke aus der letzten Woche zu revanchieren. Der Deutsche Alexander Wolfe konnte seinen ehemaligen Sanity Partner, Dain allerdings beruhigen und somit verhindern, dass sich das ungleiche Duo in das Match einmischte.

- Während eines Matchtes zwischen LA Knight und Dexter Lumis wurde die bizarre Beziehung zwischen Indi Hartwell und Letzterem fortgeführt. Außerhalb des Rings starrten sich Beide wie Verliebte an. Diese Ablenkung konnte LA Knight allerdings ausnutzen und das Match gewinnen. Nach dem Match erschien es, als ob es zwischen den Liebhabern zum Kuss kommen würde, als plötzlich die The-Way-Gruppierung um NXT North American Champion kam und dies verhinderte. Die Liebesbeziehung wurde in skurrilen Backstage Segmente fortgeführt.

- In einem Backstage-Interview kündigte Io Shirai an, sich nach ihrer langen Titelregentschaft eine Pause zu gönnen. Wenn sie dann zurück ist, werde sie Raquel Gonzalez zu einem Titelrematch herausfordern. Unterbrochen wurde das Interview durch den Hund und die letzte Woche debütierte Franky Monet (fka Taya Valkyrie), die den durch Shirais Pause freigewordenen Platz in der Frauendivision übernehmen wolle. Io Shirai war erzürnt, fluchte auf Japanisch und schloss damit, dass sie Katzen möge. Ein Match zwischen beiden scheint bevorzustehen.

Die Ergebnisse von WWE NXT vom 13. April 2021:

LA Knight besiegt Dexter Lumis

Grizzled Young Veterans besiegen Breezango

Sarray besiegt Zoey Stark

NXT Cruiserweight Titelmatch: KUSHIDA besiegt Oney Lorcan

Fabian Aichner & Marcel Barthel besiegen Ever-Rise