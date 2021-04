Bundesliga: So lief der Schalke-Abstieg mit Grammozis und Asamoah

22.22 Uhr: Schiedsrichter Christian Dingert pfeift die Partie nach vier Minuten Nachspielzeit ab! Die Spieler sinken zu Boden, vergraben ihr Gesicht im Rasen. Das Horror-Szenario ist eingetroffen: Der vierte Schalke-Abstieg der Klub-Geschichte steht fest. Nach 30 Jahren ununterbrochener Erstklassigkeit wird der Pott-Klub in der nächsten Saison nur noch in der 2. Liga kicken. (REAKTIONEN: Stimmen zum Schalke-Abstieg)

22.24 Uhr: Die Spieler flüchten direkt in die Kabine. Gemischte Gefühle bei den Absteigern: Manche, wie etwa Ralf Fährmann oder Klaas-Jan Huntelaar, sind wütend und sauer, andere starren ins Nichts und wirken eher abwesend, wie zum Beispiel Amine Harit, Omar Mascarell, Bastian Oczipka oder Benjamin Stambouli (die letzten beiden haben im Übrigen keinen gültigen Zweitliga-Vertrag). Tränen fließen dagegen bei den Eigengewächsen Timo Becker, den die TV-Kameras auf der Bank sitzend einfangen, und Mehmet Aydin. Bielefeld-Coach Stefan Kramer tröstet die S04-Jungs und nimmt vor allem Becker fest in den Arm.

Kramer: Schalke ist großer Traditionsverein

22.38 Uhr: Teammanager Gerald Asamoah weint hemmungslos . Die Vereinslegende lässt ihren Tränen auf der Bielefelder Alm freien Lauf. Sportchef Peter Knäbel tröstet ihn auf dem Rasen und sagt kurz darauf: "Ich habe Gerald in den Arm genommen. Ich nehme symbolisch alle Schalker in den Arm, die mit uns trauern. Jetzt zählt echte Freundschaft!"

22.41 Uhr: Knäbel ist auf dem Weg in Richtung TV-Interviews, unterhält sich hinter dem Tor vor der DSC-Tribüne noch mit Pressesprecher Marc Siekmann. "Willst du erst noch reingehen?", fragt Siekmann. "Ja", sagt Knäbel, der kurz in die Kabine zur Mannschaft geht. ( Tabelle der Bundesliga )

Asamoah: "Ist einfach nur brutal"

22.46 Uhr: Knäbel kommt aus der Kabine und tritt vor die TV-Kameras. Am Sky -Mikrofon gibt sich der gebürtige Wittener kämpferisch: "Ich verspreche nicht, was ich nicht halten kann. Ich verspreche, dass wir einen Plan und eine Struktur haben, um schnellstmöglich zurückzukommen."

22.47 Uhr: Asamoah steht währenddessen zwei Meter neben Knäbel und lehnt sich mit beiden Armen an die Ersatzbank, den Kopf in Richtung Boden gesenkt. Bielefeld-Coach Kramer tröstet auch Asamoah, der sichtlich mitgenommen ist.

22.52 Uhr: Nachdem Knäbel mit den Interviews durch ist, spricht auch Asamoah. Der 42-Jährige, der mit S04 glorreichen Zeiten erlebt hat, wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Pressesprecher Siekmann hält Asamoah eine Taschentuch-Packung hin. "Nein, schon gut", sagt "Asa". Im Gespräch mit Sky -Reporter Ulli Potofski ringt der 42-jährige Ex-Stürmer nach den richtigen Worten. "Wir wussten, dass es so kommt", sagt er. "Aber wenn der Moment da ist und man merkt, dass es jetzt vorbei ist, ist das einfach nur brutal. Ich bin 22 Jahre in diesem Verein. Mir fehlen die Worte. Wenn ich dran denke, wie viele Schalker zuhause sitzen und heulen, das ist einfach enttäuschend."

Kämpfer Asamoah, der als Spieler vor allem für seine Leidenschaft bekannt war, wird auch in Richtung Spieler deutlich: "Wir sind Tabellenletzter und haben 13 Punkte geholt. Wenn da einer sagt, dass er alles gegeben hat, dann weiß ich nicht, was ich mit dem machen würde." (BERICHT: Tränen-Interview - Legende Asamoah rechnet mit Schalke-Absteigern ab)

Schalke hält an Grammozis fest

22.59 Uhr: Vor dem Stadion parken fünf Kleinbusse, die der Klub vorsorglich nach Bielefeld genommen hat. "Prophylaxe", heißt es von Vereinsseite. Aus Angst vor einer möglichen Konfrontation mit enttäuschten und wütenden Fans vor der Schalke Arena, gibt es den Plan B, die Spieler in den anonymen Vans zu ihren Autos zu bringen. Sicherheitsleute halten indes Kontakt zu Kollegen vor Ort in Gelsenkirchen. Dann gibt es das Okay: Vor der Arena sind keine Fans, deshalb können die Spieler mit den beiden normalen Teambussen mit S04-Logo (mit denen man auch angereist war) in den Pott zurückgebracht werden.