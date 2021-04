Werth reitet bei "Horses and Dreams" in Hagen

Anzeige

Olympiasiegerin Isabell Werth startet in Hagen © AFP/SID/PATRIK STOLLARZ

SID

Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) startet beim Einladungsturnier "Horses and Dreams" am Wochenende in Hagen a.T.W. in die grüne Saison. "Wir fangen jetzt langsam an, uns Richtung Tokio warmzuboxen", sagte die 51 Jahre alte Dressurreiterin dem SID. In Hagen am Rande des Teutoburger Waldes sattelt die erfolgreichste Reiterin der olympischen Geschichte die neunjährige Hannoveraner Rappstute Superb und den elfjährigen DSP-Hengst Quantaz.