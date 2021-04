Super League: Der Gipfel der Lächerlichkeit - Kommentar

Wer am Montagmorgen einen Blick auf irgendeine europäische Sportseite warf, der durfte getrost an der Zurechnungsfähigkeit der Klub-Bosse bei zwölf der größten Fußballvereine der Welt zweifeln.

Bayern und BVB als Gewinner

Die großen Gewinner sind in erster Linie Borussia Dortmund , der FC Bayern und Paris Saint-Germain - und natürlich die Fans dieses einzigartigen Sports, der Milliarden Menschen tagtäglich in seinen Bann zieht.

Das Geld hat sämtliche Sinne vernebelt

Was jedoch bedenklich ist: Dass es in so großen und traditionsreichen Vereinen wie Manchester United, Juventus oder dem FC Barcelona überhaupt Menschen an die Spitze schaffen konnten, die diese Reaktion ihrer eigenen Fans offenbar nicht kommen sahen.