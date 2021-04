Freistilringer auch am zweiten EM-Tag chancenlos

Die deutschen Freistilringer haben auch am zweiten Tag der Europameisterschaften in Warschau Lehrgeld bezahlt.

Die deutschen Freistilringer haben auch am zweiten Tag der Europameisterschaften in Warschau Lehrgeld bezahlt. Wie zum Auftakt am Montag überstand kein deutscher Starter sein Auftaktmatch: Viktor Lyzen (61 kg), Daniel Sartakov (74 kg), Joshua Morodion (86 kg) und Robin Ferdinand (92 kg) hatten allesamt in ihren Duellen das Nachsehen.