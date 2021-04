Wird Super League aufgelöst? Chelsea und ManCity raus - alle Infos im TICKER

+++ Krisensitzung der Super-League-Klubs

+++ ManUnited-Legende feiert +++

"Das ist eine absolute Schande! Wir müssen die Macht in diesem Land den Vereinen an der Spitze dieser Liga entreißen - und das schließt meinen Verein ein. Das ist pure Gier, das sind Hochstapler", hatte Neville Anfang der Woche in seiner Funktion als TV-Experte bei Sky kommentiert. (REAKTIONEN: Scharfe Kritik an der Super League)