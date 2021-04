Handball, European League: Magdeburg und Löwen ziehen ins Final Four ein

Der SC Magdeburg und die Rhein Neckar-Löwen haben den Sprung ins Final Four der European League geschafft. Das Duo aus der Handball-Bundesliga (HBL) schlug seine Viertelfinal-Gegner deutlich und kämpft am Pfingstwochende (22. bis 23. Mai) in der Löwen-Heimstätte in Mannheim um den Titel im kleinen Europapokal.