Hack trifft in Aue: Nürnberg hat Klassenerhalt fast sicher

Der 1. FC Nürnberg hat den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga praktisch in der Tasche.

Der 1. FC Nürnberg hat den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga praktisch in der Tasche. Der frühere deutsche Rekordmeister kam am 30. Spieltag durch das vierte Saisontor von Robin Hack (85.) zu einem 1:0 (0:0) beim Erzgebirge Aue und rückte mit 36 Punkten auf Rang 13 vor.