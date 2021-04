Black Ops Cold War: Infos zur neuen Season 3

Insbesondere für Warzone bedeutet das nächste Update eine große Veränderung. Schließlich wird das Battle Royale erstmals in seiner jungen Geschichte eine neue Karte erhalten. So wie es schon Fortnite vormachte, wird Verdansk zwar in seinen Grundzügen wohl weiterexistieren, doch Points of Interest erhalten einen frischen Anstrich. Konkret bedeutet das ein 80er-Makeover, das zuvor schon in Leaks durchgesickert war. In einem sehr langen Blogpost gibt der Publisher nun alle Details in einer Roadmap bekannt.