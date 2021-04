Bundesliga: Julian Nagelsmann mit Anekdote über Wohnungssuche bei Frage nach FC Bayern

Es wird Julian Nagelsmann mit Sicherheit nicht überrascht haben, dass er am Dienstagabend erneut nach einem potenziellen Job beim FC Bayern gefragt wurde.

"Ich habe auch mit Hoffenheim ähnliche Situationen gehabt, wo ich medial Anfragen gelesen habe. Das ist ja jetzt auch ein mediales Thema. Ich habe auch meine Fehler gemacht. Ich bin offen und ehrlich zu euch und in der Vergangenheit habe ich fast mal einen Skandal ausgelöst. Ich habe mit meiner privaten E-Mail eine Wohnung in einer Stadt angefragt, in der man mich laut dem Internet wollte. Diesen Fehler mache ich nicht mehr und daher spreche ich nicht über Dinge, die nicht aktuell sind."