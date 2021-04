HBL: Drei weitere Coronafälle bei Coburg

Zwei der betroffenen Spieler, deren Namen der Klub nicht veröffentlichte, würden grippeähnliche Symptome zeigen, das gesamte Team sowie die Trainer und Geschäftsführer Jan Gorr befinden sich in Quarantäne. "Natürlich ist die Situation auch sportlich nicht einfach, gerade in dieser Phase der Saison. Allerdings steht die Gesundheit über allem", sagte Gorr.

Die Absage des Lemgo-Spiels führte zum insgesamt 40. Spielausfall in der Handball-Bundesliga in dieser Saison. Die HBL ist dadurch in einen großen Termindruck geraten. HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann hatte jedoch in der vergangene Woche betont, dass ein Abbruch der Saison "nicht auf der Agenda" stehe.