Darts, Super League: Max Hopp im Viertelfinale - René Eidams mit Drama-Aus

Darts-Star Max Hopp packt in der HYLO PDC Europe Super League nach einer irren Aufholjagd noch das Viertelfinals. René Eidams scheitert dagegen ganz bitter.

Er hat es tatsächlich noch geschafft: Dank eines erfolgreichen Kraftakts am 2. Hauptrunden-Tag hat Max Hopp doch noch den Viertelfinal-Einzug in der HYLO PDC Europe Super League realisiert. ( bis 22. April täglich im LIVESTREAM bei SPORT1 )

Dabei hatte der "Maximiser", in der Gruppe B als Sechster gestartet, wie schon am Vortag einen schwachen Start hingelegt im Kampf um das begehrte Ticket für die Darts-WM, Niederlagen auch gegen Michael Hurtz (1:6) und Lukas Wenig (5:6) bezogen.

Doch dann blies Hopp zur Aufholjagd. Ungeachtet des Drucks, sich in den verbleibenden fünf Partien keinen einzigen Punktverlust mehr leisten zu dürfen, lieferte der 24-Jährige - und wie: Zu einem Krimi wuchs sich hierbei das Duell mit Dragutin Horvat aus, das Hopp erst im Decider mit 6:5 für sich entschied. ( Spielplan und Ergebnisse der HYLO PDC Europe Super League )

Darts: Hopp mit Aufholjagd in HYLO PDC Europe Super League

"The Cube" wähnte sich angesichts eines starken 118er-Finishs beim 6:5-Decider gegen Hurtz zwar wieder auf Kurs nach zuvor durchwachsenen Auftritten.

Doch nicht nur Springer als ärgster Rivale blieb nervenstark und mit 7 Zählern punktgleich, brachte Eidams so unter Zugzwang: Vielmehr verpasste der Hagener selbst, 2015 noch Super-League-Champion, gegen Wenig zwei (!) notwendige Legs für eine Top-4-Platzierung, kassierte ein bitteres 1:6 trotz bester Möglichkeiten.

Eidams erlebt dramatisches Aus

In der Gruppe A verteidigte Martin Schindler die Spitzenposition. Hinter dem Strausberger bewies auch Christian Bunse wieder starke Form, gewann sogar das direkte Duell mit "The Wall" (6:4).

Während Debütant Florian Hempel, tags zuvor noch mit einem 9-Darter aufgefallen, bereits vorzeitig als Viertelfinalist festgestanden hatte, erreichte Nico Kurz noch Rang drei, unter anderem auch dank eines Deciders gegen Stefan Nilles. ( Florian Hempel nach seinem Erfolg in der Q-School im SPORT1 -Interview )

Die vier besten Spieler beider Gruppen treffen nun am Mittwoch, 21. April, ab 15 Uhr im Viertelfinale aufeinander, hierbei gilt bereits der Modus Best of 17 Legs. Im Halbfinale und Finale einen Tag später können dann sogar bis zu 19 Legs gespielt werden, ehe ein Sieger feststeht.