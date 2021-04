FC Schalke 04: Abstieg perfekt! Arminia Bielefeld besiegelt 2. Liga

Der Albtraum aller Schalke-Fans ist perfekt! Schon am 30. Spieltag steht fest, dass S04 nach 30 Jahren Bundesliga runter in die 2. Bundesliga muss.

Der Abstieg des FC Schalke 04 aus der Bundesliga ist nach einem beispiellosen Absturz mit nur zwei Bundesliga-Siegen in 15 Monaten perfekt!

Der abgeschlagene Tabellenletzte verlor am 30. Spieltag im Kellerduell bei Arminia Bielefeld mit 0:1 (0:0) und kann an den verbleibenden vier Spieltagen nicht mehr den Sprung auf Relegationsplatz 16 schaffen.

Der zuvor bereits verwarnte Schalker Abwehr-Youngster Malick Thiaw sah obendrein in der 71. Minute nach einem Foul an Klos die Gelb-Rote Karte.

In der 80. Minute gab es nach Intervention des Video-Assistenten infolge eines Fouls von Sead Kolasinac an Ritsu Doan noch einen Foulelfmeter für die Arminia, Klos scheiterte jedoch kläglich an Fährmann. Zwar staubte der Bielefelder nach einem missglückten Nachschuss erfolgreich ab, stand dabei jedoch im Abseits.