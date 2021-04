Bundesliga: 1. FC Köln - RB Leipzig 2:1, Doppelpack von Hector

Hector schnürt ersten Bundesliga-Doppelpack

"Generell ist es mir egal, wer die Tore schießt. Die haben uns in den letzten Wochen gefehlt, auch weil ich ein paar Dinger versemmelt habe", sagte Hector bei Sky : "Heute haben alle alles für den Sieg getan. Das ist absolut wichtig für die kommenden Wochen."

Der FC bleibt als 17. auf einem direkten Abstiegsplatz, ist in den verbleibenden Spielen am Freitag beim FC Augsburg sowie beim SC Freiburg, gegen Hertha BSC und bei Schalke 04 aber eher gegen Gegner auf Augenhöhe gefordert.

Den zweitplatzierten Leipzigern indes scheint im Saisonendspurt die Luft auszugehen. Der Nullnummer gegen die TSG Hoffenheim folgte gleich die nächste Enttäuschung. Da Spitzenreiter Bayern München ohnehin enteilt ist, hatte Julian Nagelsmann von seinen Spielern zuletzt aber bereits "intrinsische Motivation" gefordert - Siegeswillen also, der unabhängig vom Tabellenstand ist.

Den zeigte RB vom Anpfiff weg, Köln war überfordert. Funkels Mannschaft wirkte zu Beginn, als spiele sie in Unterzahl. Am vergangenen Wochenende bei Funkels Premiere in Leverkusen (0:3) hatte trotz der Niederlage vieles bemerkenswert gut funktioniert: Positionsspiel, Ballsicherheit, Zug zum Tor. Gegen Leipzig passte nun zunächst gar nichts, kaum gewann Köln mal einen Ball, war er schon wieder weg.