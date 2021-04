FC Bayern - Bayer Leverkusen 2:0 - Choupo-Moting und Kimmich treffen

Der FC Bayern fährt einen souveränen Heimsieg gegen Leverkusen ein. Dank der Pleite von RB Leipzig könnte der 9. Titel in Folge schon am Samstag perfekt sein.

Der FC Bayern München hat den neunten Meistertitel in Folge so gut wie sicher. ( Tabelle der Bundesliga )

Mehr noch: Nach dem gnadenlos effizienten 2:0-Erfolg über Bayer Leverkusen könnte der Rekordmeister schon am Samstag in Mainz die 31. Meisterschaft perfekt machen.

Choupo-Moting trifft früh

Eric Maxim Choupo-Moting brachte die spielfreudigen Bayern in der 7. Minute in Führung. Joshua Kimmich erzielte wenig später gegen eine vor allem in der ersten Hälfte überforderte Werkself das 2:0 (13.). Vier Spieltage vor Saisonschluss beträgt der Vorsprung des Triple-Siegers fast uneinholbare zehn Punkte auf RB Leipzig, das in Köln patzte (1:2).