ADAC GT Masters mit 31 Autos in die neue Saison

Mit 31 Autos von sieben Herstellern geht das ADAC GT Masters in die neue Saison. Dies bestätigte ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk am Dienstag in Oschersleben. Der Gesamtsieger darf sich am Saisonende "deutscher GT-Meister" nennen, nachdem der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) der GT3-Serie den Status einer deutschen Meisterschaft verliehen hat.