Milan-Chef Gazidis: Super League der "Beginn eines neuen Kapitels"

Geschäftsführer Ivan Gazidis vom italienischen Fußball-Topklub AC Mailand hat die angekündigte Super League als "Beginn eines neuen Kapitels" gepriesen, von dem auch der Amateurfußball profitieren werde. Das teilte er in einem Brief an die Sponsoren des Vereins mit, den die Gazzetta dello Sport am Dienstag veröffentlichte. Demnach werde der neue Wettbewerb den Fußball revolutionieren.