Aalborg landet nächsten Transfercoup: Auch Palmarsson kommt

Von 2009 bis 2015 hatte Palmarsson beim deutschen Rekordmeister THW Kiel gespielt und in der Zeit zweimal die Champions League gewonnen. In dem Wettbewerb ist Aalborg in dieser Saison der Viertelfinal-Gegner der SG Flensburg-Handewitt. Das Hinspiel steigt am 13. Mai in Dänemark.