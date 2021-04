Jadon Sancho vor Comeback beim BVB

Jadon Sancho steht am Mittwoch gegen Union Berlin vor seinem Comeback bei Borussia Dortmund.

Der englische Nationalspieler Jadon Sancho steht am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Union Berlin vor seinem Comeback beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. "Er macht auf uns einen sehr guten Eindruck, er möchte auf jeden Fall spielen", sagte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Der 21-jährige Sancho, der mit einem Muskelbündelriss wochenlang ausgefallen war, hatte am Montag das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. "Es ist nicht wichtig, dass er schnell zurückkommt, sondern dass er uns auch lange erhalten bleibt", betonte der BVB-Coach und will Vorsicht walten lassen. Hingegen wird Thomas Delaney gegen Union ausfallen, so Terzic.