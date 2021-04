55 Mitgliedsverbände der UEFA unterzeichnen Erklärung gegen Super League

Die nationalen Mitgliedsverbände der Europäischen Fußball-Union (UEFA) stellen sich geschlossen gegen die Gründung einer Super League. "Die 55 Mitgliedsverbände und Teilnehmer am UEFA-Kongress verurteilen die Gründung der so genannten Super League", heißt es in der einstimmig beschlossenen Erklärung: "Wir werden den europäischen Fußball vor einem egoistischen Clan schützen, der sich nicht um das Spiel schert. Wir sind der europäische Fußball, sie sind es nicht."