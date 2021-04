League of Legends: Abbedagge verlässt Schalke in Richtung LCS

Schalke 04 steht kurz vor dem Gang in Liga zwei. Während auch die Zukunft der eSports-Abteilung ungewiss ist, wechselt ein Schalker-Superstar für eine Million in die USA.

Felix "Abbedagge" Braun zählte im vergangenen Spring Split zu den wichtigsten Stützpfeilern des Schalker-eSports-Teams. Was die Fußballer nicht vermochten, gelang der eSports-Abteilung von Königsblau umso besser. Bis zuletzt spielten die Gelsenkirchener um die begehrte eSports-Trophäe der LEC mit, belegten am Ende zwar einen für das Team persönlich enttäuschenden, aber dennoch bärenstarken vierten Platz.

Für Braun beginnt nun ein neues Kapitel in dessen Karriere in den nordamerikanischen Region des beliebten eSports-Titels League of Legends. Berichten von n-tv zufolge soll der Spieler dort ein Jahressalär von 600.000 Euro verdienen. Zusammen mit der Ablösesumme von einer Million Euro markiert der Wechsel von Schalke zu den 100 Thieves einen der prestigeträchtigsten Transfers in der Geschichte des eSports-Titels.