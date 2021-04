Super-League-Verwechslung: Mehr als 1000 Beiträge an falsche ESL

Nach der Bekanntgabe der neuen Super League im Fußball erhält der eSport-Turnierveranstalter ESL eine Welle an falsch adressierten Nachrichten.

European Super League oder Electronic Sports League? Nach der Bekanntgabe der neu geschaffenen Super League im Fußball hat der eSport-Turnierveranstalter ESL eine Welle an falsch adressierten Nachrichten erhalten.

"Mehr als 1000 Beiträge wurden nach der Bekanntgabe fälschlicherweise an uns adressiert, manche mit mehr oder weniger direkten Inhalten", sagte ESL-Sprecher Christopher Flato dem SID .

Das Social-Media-Team sei "zu einer Vielzahl an Kommentaren und Nachrichten aufgewacht, die per se eher weniger mit unserem Esports-Alltag zu tun haben", erklärte Flato: "Glücklicherweise hat sich die Organisation in der offiziellen Kommunikation zu dem Akronym 'TSL' bekannt, sodass wir nach dieser anfänglichen Verwechslung wohl zunächst keine namentlichen Überschneidungen mehr sehen werden."