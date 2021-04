VfB Stuttgart: Drei Profis in Quarantäne

Drei Spieler des VfB Stuttgarts haben Coronafälle in ihrer Umgebung. Deswegen begeben sie sich in Isolation.

Drei Fußballprofis von Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart haben sich wegen Coronafällen in ihrer Umgebung in Isolation begeben (Bundesliga: Ergebnisse und Spielplan) .

"Marcin Kaminski ist aufgrund eines positiven Coronafalls in der Kita seines Kindes in Quarantäne", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Dienstag. Im Reha-Umfeld des argentinischen Nationalspielers Nicolás González sowie von Lilian Egloff habe es ebenfalls einen positiven Fall gegeben, alle drei Spieler seien "negativ getestet".