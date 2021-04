Vermarktungsexperte Trautwein: Kann mir nicht vorstellen, dass die Super League kommt

Grundsätzlich sieht Trautwein in der Super League ein "globales Produkt, das auch kommerziell funktionieren würde", trotz der Ablehnung vieler Anhänger in Europa. "Die Fans in den anderen Märkten würden das mit Sicherheit honorieren, sie haben auch nicht diese enge Bindung, die in den Heimatmärkten der Vereine besteht." Als Verantwortlichem der abtrünnigen Klubs würde ihm die Ablehnung der Anhänger im Heimatmarkt allerdings "Sorgen bereiten, weil es an die Seele der Vereine geht". Octagon vertritt weltweit auch große Fußball- und Olympia-Sponsoren.