Real Madrid auch in Cadiz ohne Toni Kroos

Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos wird dem spanischen Rekordmeister Real Madrid auch am Mittwochabend im Ligaspiel beim FC Cadiz (22.00 Uhr) fehlen.

Das teilte Trainer Zinedine Zidane am Dienstag mit. Der Mittelfeldstratege hat muskuläre Problemen und soll deshalb für das wichtige Hinspiel im Champions-League-Halbfinale am kommenden Dienstag gegen den FC Chelsea geschont werden. Die Reise nach Andalusien trat Kroos gar nicht erst an.