Als "Würger" im Cafe? NFL-Profi Smith per Haftbefehl gesucht

Aldon Smith von den Seattle Seahawks aus der Football-Profiliga NFL wird nach einer mutmaßlichen Attacke in einem Cafe per Haftbefehl gesucht.

Aldon Smith von den Seattle Seahawks aus der Football-Profiliga NFL wird nach einer mutmaßlichen Attacke in einem Cafe per Haftbefehl gesucht. Das gab der Staatsanwalt des St. Bernard Parish District bekannt. Smith soll einen anderen Kunden am vergangenen Samstagabend in Chalmette/Louisiana bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.