FC Bayern: Klopp Trainer? Entscheidung laut Rummenigge nach Saisonende

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge erklärt, wann in der Trainerfrage bei den Münchnern entschieden wird. Zu Klopp hält er sich bedeckt.

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat sich in der Nachfolge-Frage für den abwanderungswilligen Trainer Hansi Flick bedeckt gehalten.

"Wir haben uns noch nicht für einen Trainer entschieden", sagte Rummenigge der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera auf die Frage, ob eine Verpflichtung von Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp ein Zeichen wäre: "Erst gewinnen wir die Meisterschaft und dann entscheiden wir, was wir machen."

Klopp schließt Rücktritt aus

Am Montagabend hatte Klopp allerdings einen Rücktritt aus Protest über die Super-League-Gründung ausgeschlossen. "Ich werde das solange machen, wie man es mich machen lässt", sagte Klopp nach dem 1:1 bei Leeds United und erneuerte seine Kritik: "Ich habe es schon 2019 gesagt: Nein, ich denke nicht, dass es eine großartige Idee ist."

So erklärt Flick sein Vorpreschen

Die Bayern haben genauso wie Borussia Dortmund oder RB Leipzig eine Teilnahme an der Super League ausgeschlossen. Triple-Trainer Flick hatte am Samstag öffentlich seinen Wunsch geäußert, seinen bis 2023 laufenden Vertrag in München im Sommer aufzulösen (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga).