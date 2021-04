PENNY DEL: Cheftrainer Tray Tuomie muss Augsburg verlassen

In der laufenden Saison haben die Panther als Tabellensechster der Südgruppe den Einzug in die Play-offs verpasst. Tuomie war 2016 nach Augsburg gekommen und hatte nach drei Jahren als Assistent 2019 das Amt des Cheftrainers übernommen. Wer in der kommenden Saison die sportliche Verantwortung in Augsburg tragen soll, teilte der Klub noch nicht mit.