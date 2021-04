Pesic fühlt sich von Hoeneß-Lob geschmeichelt: "Ehrt mich"

Unter Pesic hatte es die Mannschaft zuletzt als erster Bundesligist in die Play-offs der EuroLeague geschafft. "Uns macht stark, dass wir niemals aufgeben. Vom Kader her sind wir vielleicht nicht in den Top 8, aber beim Charakter sind wir in den Top 3", sagte Pesic.

Die Bayern, die im Viertelfinale (best of five) ab Dienstag (20.45 Uhr/MagentaSport) auf Armani Mailand aus Italien treffen, könnten mittelfristig "ein großer Player im europäischen Basketball werden, das steht außer Frage und ist unser Ziel", so Pesic: "Aber nur, wenn wir weiter so hart arbeiten wie jetzt. Dann haben wir gute Chancen."