Reiten: Olympia-Aus für Weltmeisterin Simone Blum und Alice

Auch für die Dressurreiter gab es zwei Tage nach dem fatalen Sturz von Mannschafts-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Dorothee Schneider beim Grand Prix in Pforzheim neue Hiobsbotschaften. Schneider erlitt einen Schlüsselbeinbruch, der ihre Olympia-Teilnahme infrage stellt, Untersuchungen am Mittwoch sollen weiteren Aufschluss geben. Ihr Pferd Rock and Rose war bei der Siegerehrung nach einem Abriss der Aorta zusammengebrochen und noch an Ort und Stelle gestorben.