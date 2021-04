EU: Keine juristische Handhabe gegen Super League

Laut des EU-Kommissions-Vizepräsidenten Margaritis Schinas hat die Europäische Union keine rechtlichen Möglichkeiten, um gegen die geplante Super League im Fußball vorzugehen. "Schauen Sie, dies liegt nicht in der Verantwortung der Kommission", sagte der Grieche in einem Interview mit Il Messaggero auf die Frage, was die Kommission tun könnte, um das Projekt von zwölf Topklubs zu blockieren.