FC Bayern: Matthäus glaubt im Flick-Konflikt an nachtragende Bayern-Bosse

So erklärt Flick sein Vorpreschen

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (60) ist überzeugt davon, dass die Bosse von Bayern München nach dem Alleingang von Trainer Hansi Flick um die Ankündigung seines Abschieds am Saisonende nachtragend sein werden.

"Eines ist klar: Das werden ihm die Verantwortlichen auch in Zukunft nicht vergessen. Ich bin gespannt, wie es zwischen Hansi und seinen Vorgesetzten weitergeht", schrieb der Weltmeisterkapitän von 1990 in seiner Kolumne "So sehe ich das" bei Skysport.de.