Street-Fighter-Veteran dominiert japanisches Qualifier-Turnier

Im Zuge des ersten Pro Tour Qualifiers gewinnt Mago das erste Teilnahmeticket für die Weltmeisterschaft in Street Fighter V im kommenden Jahr © Capcom

In Japan wird die eSports-Szene nach wie vor von Fighting Games dominiert. In Street Fighter V meldete sich jüngst mit Gyogun ein alter Bekannter erfolgreich zurück!

Nach wie vor wird das weltliche Sportgeschehen stark von dem C-Virus eingeschränkt. So auch das jüngst in Japan ausgetragene Qualifier-Turnier der bekannten Capcom Pro Tour in Street Fighter V.