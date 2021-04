Tottenham Hotspur: José Mourinho und die Spurs - das führte zur Trennung

"Ich bin aufgeregt, zu einem Klub mit einem so großen Erbe und so leidenschaftlichen Fans zu kommen", verkündete Mourinho bei seinem Amtsantritt freudestrahlend.

Und seine Anfangszeit in Tottenham war dabei mehr als ordentlich!

Spaltung des Fanlagers nach Pochettino

Mourinhos Verpflichtung spaltete das Fanlager. Der vorherige Trainer Mauricio Pochettino war bei den Anhängern sehr beliebt, er brachte den Klub unter die Top 4 und ins Champions-League-Finale. Dass der Argentinier geschasst wurde, war für viele Fans nicht nachvollziehbar - trotz eines schwachen Starts in die Saison 2018/19. (Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Pochettino galt als absoluter Sympathieträger. Mit Mourinho kam dagegen ein Trainer nach London, der in der Öffentlichkeit den Ruf eines arroganten Selbstdarstellers hat. Ein Heißsporn, der regelmäßig mit Trainerkollegen, Journalisten und aufmüpfigen Spielern aneinandergerät.

Umgang mit Spielern

Bei Mourinho gehörte es allerdings zur Gangart, dass er regelmäßig mit seinen Spielern aneinandergeriet - schon in der Vergangenheit. (Alles zur Premier League)

Der Mittelfeldspieler verglich Mourinho kürzlich mit seinem jetzigen Coach Ole Gunnar Solskjaer : "Vielleicht würde Ole sie (die Spieler, Anm. d. Red.) nicht aufstellen, aber es ist nicht so, dass er sie auf die Seite stellt, als würden sie nicht mehr existieren."

Dele Alli das prominenteste "Opfer"

Der wohl bekannteste Fall ist jedoch Dele Alli. In seiner allerersten Trainingseinheit fragte Mourinho den englischen Nationalspieler, ob er "Dele Alli oder der Bruder von Dele Alli" sei, weil er ihn nicht in der Form sehe, die ihn zu einem Premier-League-Star machen würde.

Alli konnte sich trotz anfänglicher Leistungssteigerung bei Tottenham nicht durchsetzen und wurde im Januar mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. (Tabelle der Premier League)

Meinungsverschiedenheiten mit Levy bei Transfers

Bei vorherigen Klubs war es Mourinho gewohnt, über größere Summen an Geld verfügen zu können. Levy hat allerdings den Ruf, eher sparsam zu sein.

So dauerte es nicht lange, bis es auch zwischen den beiden zu Auseinandersetzungen kam. Berichten zufolge wollte Mourinho unbedingt Thomas Meunier von PSG holen. Wie L’Équipe berichtete, konnte Mourinho Levy allerdings nicht von der Verpflichtung des Verteidigers überzeugen, stattdessen wechselte dieser ablösefrei zu Borussia Dortmund.

Mourinho soll sich zudem gegen eine Verpflichtung von Gareth Bale ausgesprochen haben. Er wollte das Geld stattdessen offenbar lieber in einen Innenverteidiger investieren.

Kritik am Spielstil der Spurs

Der Spielstil, der oftmals darauf basierte, anderen Mannschaften den Ball zu überlassen und nach Ballgewinnen zu kontern, war vielen Fans und Kritikern ein Dorn im Auge. Diese pragmatische Art, Fußball zu spielen, kam zu Beginn schon nicht gut an.

Anfangs wurde "The Special One" dies jedoch verziehen, da schlichtweg die Ergebnisse stimmten. Nach verlorenen Spielen und schlechten Leistungen häufte sich jedoch die Kritik am Mourinho-Stil.