Stuttgart eröffnet ELF-Saison in Barcelona

Die neu gegründete European League of Football (ELF) hat knapp neun Wochen vor dem ersten Kick off die Einteilung der acht Franchisen in zwei Conferences sowie den Spielplan bekannt gegeben. Die ersten Duelle der kontinentalen Liga steigen in Spanien und Polen: Am 19. Juni treffen die Barcelona Dragons auf Stuttgart Surge (ran.de live), die Panthers Wroclaw bekommen es mit den Cologne Centurions zu tun.