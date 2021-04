FC Liverpool: James Milner zur Super League: "Hoffe, dass es nicht passiert"

"Ich kann nur meine persönliche Meinung sagen, und ich mag es kein bisschen und hoffe, dass es nicht passiert", sagte der Mittelfeldspieler der I nach dem 1:1 (1:0) des englischen Fußball-Meisters bei Leeds United am Montagabend.

"Es (das aktuelle System, Anm. d. Red.) hat lange gut funktioniert. Was es besonders gemacht hat, was wir in den letzten Jahren getan haben, ist, dass wir uns das Recht verdient haben, die Champions League zu gewinnen und das Recht, die Premier League zu gewinnen", führte Milner aus: "Das Produkt, das wir derzeit haben, ist sehr gut."