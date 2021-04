NBA: Los Angeles Lakers und Dennis Schröder verlieren gegen Utah Jazz

Das zweite Spiel innerhalb von zwei Tagen zwischen den Utah Jazz und Los Angeles Lakers geht an den Spitzenreiter. Die Titelverteidigung ist in L.A. kein Thema.

An eine Titelverteidigung will Vogel derzeit nicht denken: "Ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, um ehrlich zu sein. Selbst wenn Anthony zurückkehrt, wird es sich um kurze, begrenzte Einsatzzeiten handeln. Wir sind immer noch in einer Phase, in der wir konkurrieren müssen und Spiele größtenteils ohne diese Jungs gewinnen müssen." Die Lakers liegen im Westen auf dem fünften Platz.